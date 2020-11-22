ليفربول يتقدم على ليستر سيتي بـ "نيران صديقة"

تقدم ليفربول على نظيره ليستر سيتي بالهدف الأول، ، خلال المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، "البريميرليج".
سجل جوني إيفانز مدافع ليستر سيتيهدف الريدز الأول، عبر رأسية بالخطأ دخلت شباك مرمى فريقه.
دخل ليفربول بتشكيل مكون من :
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: جيمس ميلنر، فابينيو، جويل ماتيب، أندرو روبرتسون
في خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، نابي كيتا، جونز
في الهجوم: ساديو ماني ، روبيرتو فيرمينو، جوتا
فيما جاء تشكيل ليستر كالتالي:
في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل، ألبرايتون، فوفانا، جوني إيفانز، فوكس، جاستن، ميندي، تيليميانز، بارنز، ماديسون، جيمي فاردي.