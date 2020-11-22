إنتر ينتفض ويقلب الطاولة على تورينو ويفوز برباعية 

قلب إنتر ميلان الطاولة على ضيفه تورينو، ليحول تأخره بهدفين إلى فوز بأربعة أهداف، على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.



سجل لتورينو، سيموني زازا في الدقيقة (45+2)، وكريستيان إنسالدي في الدقيقة (62) من ركلة جزاء.



بينما سجل أهداف النيراتزوري، سانشيز في الدقيقة (64)، ولوكاكو في الدقيقتين (67) و(84) من ركلة جزاء، ولاوتارو في الدقيقة (90).



وبفوز الإنتر، رفع الأفاعي رصيدهم إلى 15 نقطة بالمركز الخامس، فيما تجمد رصيد تورينو عند 5 نقاط بالمركز الـ18.



وفي مباريات أخرى، تغلب روما على بارما بثلاثة أهداف دون رد، وسقط سامبدوريا على ميدانه بهدفين لهدف أمام بولونيا.



وبدوره، عاد ساسولو بالنقاط الكاملة من أرض هيلاس فيرونا عقب فوزه بهدفين نظيفين، ليتصدر الفريق ترتيب الدوري مؤقتًا برصيد 18 نقطة.

المصدر: وكالات