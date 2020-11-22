شكرا لقرائتكم خبر عن مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تعيين مازن مرزوق رئيسًا لإدارة المسابقات بالجبلاية، خلفًا لحسام الزناتي الذى قدم استقالته وعمل مديرًا رياضيًا بنادى الجونة.

وعقد مسئولو اتحاد الكرة جلسة مع مازن مرزوق خلال الساعات الماضية، تم الاتفاق على كل التفاصيل والتعرف على خطة مرزوق لجدول الدوري في الموسم الجديد.

ويقدم مازن مرزوق قرعة الدوري الممتاز غدًا الاثنين فى أحد فنادق القاهرة تحديدًا الساعة الواحدة ظهرًا.

ويجرى الاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين المقبل، 23 نوفمبر، قرعة مسابقة الدوري الممتاز موسم 20-2021 ، وذلك في الواحدة ظهرًا بأحد فنادق القاهرة.

ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة في المسابقة بواقع مندوب عن كل نادٍ يحدد الملعبين الأساسي والاحتياطي لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيًا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، إضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، يوم 9 ديسمبر المقبل موعدا لانطلاق الدورى العام الممتاز الجديد 2020 -2021، ويقام الدورى الجديد بشكله الطبيعى من دورين بعدما رفضت الأندية مقترح إقامة الدورى الجديد من دور واحد

تلقى اتحاد الكرة تأكيدات من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بضرورة إجراء الانتخابات يوم 15 ديسمبر المقبل حتى في حالة رفض الجمعية العمومية للائحة التي سيتم التصويت عليها في الجمعية العمومية الطارئة يوم 29 نوفمبر الجارى، وهو ما تدور حاليا مناقشات بشأنه مع اللجنة الأولمبية المصرية خاصة وأن اتحاد الكرة كان من المفترض أن يدعو للإنتخابات قبل 31 أكتوبر الماضى وهو ما لم يحدث ما يجعل الانتخابات مهددة بالبطلان في حالة الطعن عليها وفقا لقانون الرياضة المصرى