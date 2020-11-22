شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. المنتخب الأولمبى يسقط الأفيال ويتوج ببطولة أفريقيا لأول مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 22 نوفمبر 2019 ، توج منتخب مصر الأولمبي بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على منافسه منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة ، وفتح منتخب الفراعنة الشاب أهداف اللقاء في الدقيقة 37 من الشوط الأول عن طريق لاعبه كريم العراقي، قبل أن يتعادل منتخب الأفيال في الدقيقة 89 من زمن المباراة عن طريق البديل دومبيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليخوض الفريقان شوطين إضافيين، وفي الدقيقة 114 من الشوط الإضافي الثاني، نجح قائد المنتخب المصري رمضان صبحي في تسجيل الهدف الثاني الذي منح مصر كأس البطولة.

واحتفت الجماهير المصرية بالفراعنة الصغار الذين عوضوا إخفاق المنتخب الأول في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر في يونيو بعدما أطاح به نظيره الجنوب أفريقي حينها وليفشل محمد صلاح وزملاؤه في مواصلة المسعى إلى لقب ثامن في البطولة .

وفاز لاعبو منتخب مصر بكافة الألقاب الفردية في البطولة، ففاز قائد المنتخب رمضان صبحي بجائزة أفضل لاعب، وفاز الحارس محمد صبحي بجائزة أفضل حارس مرمى، أما المهاجم مصطفى محمد فحصل على جائزة الهداف بعد تسجيله أربعة أهداف بالبطولة ، وحصل الفريق على جائزة اللعب النظيف أيضا، كما حصد المدرب شوقي غريب جائزة أفضل مدرب في البطولة.

وفى نفس مسيرة الانجازات نجح منتخب مصر الأولمبى بالوصول لنهائيات كرة القدم للرجال فى أولمبياد طوكيو 2021 المقبلة، بعد وصوله للمباراة النهائية فى كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وسيشارك المنتخب المصرى بالأولمبياد للمرة 12 بتاريخه، علما بأن آخر مشاركة له كانت فى أولمبياد لندن 2012، وفيها نجح محمد صلاح وزملاؤه بالوصول لربع نهائى البطولة.

ووصل الفراعنة الصغار لدورة طوكيو 2021 بقيادة مدربه المتميز شوقى غريب بعد الانتصار بنتيجة 3-0 على جنوب أفريقيا، فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والتى أقيمت فى مصر.