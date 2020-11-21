شكرا لقرائتكم خبر عن تييم يطيح بديوكوفيتش ويبلغ نهائي«الماسترز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطاح النمسوي دومينيك تييم المضنف ثالثاً في مباراة مثيرة بالصربي المصنف أول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش، حين تغلب عليه السبت 7-5 و6-7 (10/12) و7-6 (7/5)، وبلغ المباراة النهائية من بطولة الماسترز التنس الختامية في لندن.

وأنهى وصيف الموسم الماضي وبطل أمريكا المفتوحة آمال الصربي بمعادلة الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر بستة ألقاب في البطولة، وينتظر المباراة النهائية الأحد ليواجه الفائز من لقاء نصف النهائي بين الإسباني رافايل نادال والروسي دانييل مدفيديف.