شكرا لقرائتكم كواليس الظهور الأول لـ"بدر بانون" داخل الأهلى.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد الظهور الأول للمغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في القلعة الحمراء العديد من الكواليس بعد التعاقد مع القلعة الحمراء مؤخرا لمدة أربعة مواسم قادما من الرجاء البيضاوي المغربي مقابل مليوني دولارط ولا قى استقبال رائع من زملائه الجدد رامى ربيعة محمد الشناوى وسعد سمير.

أجرى بانون مسحة كورونا عقب ظهوره للمرة الاولي فى القلعة الحمراء تمهيدًا لمشاركته فى تدريبات الفريق ورحب محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بالوافد الجديد المغربي بدر بانون والذى انضم إلى القلعة الحمراء لمدة 4 مواسم.

كان بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصل إلى القاهرة مساء امس الأربعاء، تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد. ووصل اللاعب إلى مطار القاهرة، وكان في استقباله رأفت إبراهيم، إداري الفريق، الذي أنهى إجراءات دخوله واصطحبه إلى فندق الإقامة.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن انضمام الدولي المغربي بدر بانون قادمًا من فريق الرجاء، بعقد يمتد لأربعة موسم، وقام اللاعب بالتوقيع على العقود، ثم غادر إلى المغرب لإنهاء كافة متعلقاته، قبل أن يعود اليوم إلى القاهرة لبدء مشواره مع الفريق.



