شكرا لقرائتكم الزمالك يتفق مع مدرب إسبانى لتدريب فريق السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مجلس إدارة نادى الزمالك ، مع الأسبانى اوجستى بوس ، لتدريب فريق كرة السلة بالنادى ، بعد رحيل طارق سليم ، عن تدريب الفريق ، لسوء النتائج الفترة الماضية ، على أن يعاون الخواجة الأسبانى جهاز مصرى يضم ياسر عبد الوهاب و سمير جودة ، ومن المقرر أن يحضر الخواجة الى مصر خلال الساعات المقبلة.

كان الثنائي عمر هشام وهيثم السحرتي لاعبا فريق كرة السلة بنادى الزمالك تعرضا إلى الإصابة بفيروس كورونا، وخضع الثنائى الى المسحة الطبية والتي أثبتت إيجابية العينة.. وكان عمر هشام ضمن القائمة التي اختارها أحمد مرعى المدير الفني للمنتخب المقرر أن يشارك في معسكر الاعداد للتصفيات الافريقية التي تقام نهاية نوفمبر الجارى، إلا أنه لم ينضم الى تجمع الإسكندرية، حيث حصل على راحة لمدة 24 ساعة بين تجمع القاهرة والإسكندرية، ولكنه شعر بالأعراض وخضع للتحليل الذي أثبت إصابته بالفيروس المستجد.

ومن جانبهم، قام مسئولو المنتخب بإجراء المسحة للاعب الذى كان مع عمر هشام في نفس الغرفة، ولكن ثبت سلبيتها ، ويخضع الأن هيثم السحرتى وعمر هشام إلى العزل لحين الشفاء من الفيروس بالخضوع إلى تحليل ومسحة ثانية خلال الأيام المقبلة.