دوليون سابقون ينادون بتغييرات في المانشافات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى لوثار ماتيوس ويورجن كلينسمان ومسعود أوزيل، الذين سبق لهم التتويج بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني لكرة القدم، تأييدهم لعودة واحد على الأقل من الثلاثي المستبعد من قائمة المنتخب، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها الفريق أمام نظيره الإسباني 0-6 أمس الأول ضمن دوري أمم أوروبا.

ورغم تلقي المنتخب الألماني أسوأ هزيمة له منذ عام 1931، يبدو المدير الفني يواخيم لوف آمنا في منصبه.

لكنه واجه انتقادات مكثفة بشأن قراره بالاستبعاد النهائي لتوماس مولر وجيروم بواتيج (بايرن ميونخ) وماتس هوملز (بوروسيا دورتموند)، منذ فترة.

وقال لوثار ماتيوس المتوج مع المنتخب بلقب كأس العالم 1990 لصحيفة «بيلد» أمس»لم أر من قبل مثل هذا الإخفاق التام. سيكون هناك المزيد من النقاشات بشأن هوملز وبواتينج. أنت بحاجة إلى قادة مثلهما بعد مثل هذه الهزيمة. وعند الحديث عن قيادة الفريق، يجب أن يشمل مولر أيضا».

وأضاف ماتيوس صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع المنتخب الألماني برصيد 150 مباراة «لا أعتقد أن لوف سيتراجع عن رأيه بشأن الثلاثي. لوف ليس عليه أن يقوم بتحليل كل الأخطاء. فجلسة الفيديو ستستمر 8 ساعات».

كذلك أبدى لاعب المنتخب السابق أوزيل، الذي اعتزل اللعب الدولي في 2018، رغبته في عودة أحد زملائه في المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال أوزيل (32 عاما) عبر تويتر»حان الوقت لعودة جيروم بواتينج».

وصرح كلينسمان المتوج مع المنتخب بلقب كأس العالم 1990 والمدير الفني السابق له، بأن افتقاد القيادة على أرض الملعب كان أبرز مشكلة، وقد يشكل مولر الحل لذلك.

وذكر كلينسمان لقناة «إي. إس. بي. إن» التلفزيونية الأمريكية «ليس هناك حاجة لمدرب جديد، علامة الاستفهام الأبرز تتمثل بالتأكيد في القيادة داخل الملعب. من هو القائد الفعلي للمنتخب؟، لا أحد باستثناء مانويل نوير باعتباره حارس مرمى، اتخذ هذه الخطوة خلال آخر عامين».