شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب المصرى تصل مطار توجو استعدادا للعودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر برئاسة جمال محمد على إلى مطار توجو استعدادا لرحلة العودة إلى القاهرة عقب تحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعتهما على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

تصل بعثة منتخب مصر للقاهرة في تمام السادسة صباح غداً الأربعاء بعد مواجهة توجو مساء اليوم الثلاثاء، ويمكث أفراد البعثة في أحد الفنادق لحين ظهور نتيجة المسحة التي يخضعوا لها فور وصولهم، واكد جهاز المنتخب أن كدمة أيمن أشف خفيفة ولن تمنعه عن المشاركة مع ناديه في المباريات المقبلة.