شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن وأحمد ريان يقودان هجوم المنتخب الأولمبى أمام البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى تشكيل اللاعبين لخوض مواجهة البرازيل فى ختام الدورة الدولية والودية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021، وشهد وصول المنتخب عدم استطاعة أحمد حمدى التحامل على قدمه.

وضم التشكيل كلاً من، محمود جاد وكريم العراقي ومحمد عبد السلام وأحمد بيكهام وأكرم توفيق ومحمود مرعي وكريم فواد وعمار حمدي وناصر ماهر وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

ويدخل منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام نظيره البرازيلى على استاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

وأسفر الاجتماع الفني للدورة الدولية الودية بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب المصري، عن ارتداء المنتخب الأولمبي المصرى زيه الأساسي أحمر -أبيض- أسود في لقائه أمام البرازيل باستاد القاهرة على أن يرتدى المنخب البرازيلي زيه التقليدى الأصفر والأزرق.

افتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الدورة بتعادل سلبى مع كوريا الجنوبية على استاد السلام، السلام، وبدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، وفى الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام، والهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان. بينما فاز راقصو السامبا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب ليتصدر منتخب البرازيل الدورة بثلاثة نقاط