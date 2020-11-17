شكرا لقرائتكم إصابة إسماعيل أحمد لاعب سلة الاتحاد السكندرى ووالدته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إسماعيل أحمد لاعب فريق السلة بنادي الاتحاد السكندرى ، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ، بعد إيجابية المسحة التي أجراها عقب ظهور بعض الإعراض عليه ، حيث قام اللاعب بإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، التى أكدت إصابته بفيروس كورونا .

وقال اللاعب إسماعيل أحمد في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، إنه أصيب بڤيروس كورونا، وقام بعزل نفسه بالمنزل مع والدته التي أصيبت بالفيروس هي أيضاً ، مشيراً إلى أنه بعيداً عن التدريبات الجماعية في الفترة الماضية بسبب حصول الفريق علي راحة سلبية مما يتسبب في عدم وجود اختلاط بلاعبي الفريق.

وأضاف لاعب السلة بنادي الاتحاد السكندري، أنه متبع الإجراءات المطلوبة في العزل الطبي ، موضحاً أنه سيجري مسحة جديدة يوم السبت المقبل للاطمئنان علي حالته .

يذكر أن ، مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى قد تعاقد مع اللاعب مُعتز حسنى (25) عامًا، وأحد أبناء زعيم الثغر خلال مراحل الناشئين المختلفة، قبل أن ينتقل للدارسة والاحتراف بدوري الجامعات الأمريكي، وعاد اللاعب من جديد لينضم لسلة زعيم الثغر وكتيبة نجوم الفريق أبطال مصر والعرب.

ويُجيد "مُعتز" اللعب في مركز لاعب الارتكاز، وعقب إشادة أحمد مرعى المدير الفنى وعمرو السبخى المدرب العام باللاعب وإمكاناته الفنية توصل الأستاذ حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو المجلس لصيغه أتفاق مع اللاعب لينضم لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لثلاث مواسم.