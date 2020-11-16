شكرا لقرائتكم اليوم..هيكتور كوبر "بطل عودة الفراعنة للمونديال" بعيد ميلاده الـ "65" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ 65 ، حيث إنه من مواليد 16 نوفمبر عام 1955 ، وقاد كوبر الفراعنة فى 37 مباراة "22 رسمية، 15 ودية"، فاز فى 20 وخسر 11 وتعادل فى 6 وسجل المنتخب تحت قيادته 48 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

ونجح كوبر فى تحقيق الحلم الأكبر للمصريين بالتأهل لكأس العالم بعد غياب لمدة 28 عاما، فضلا عن التأهل للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية قبل الخسارة من منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

وبفضل تلك الإنجازات حصل المدير الفنى الأرجنتينى على جائزة أفضل مدير فنى فى أفريقيا فى حفل جوائز الاتحاد الأفريقى عن عام 2017 ، وقرر اتحاد الكرة توجيه الشكر للمدير الفنى الأرجنتينى عقب الخروج المبكر من كأس العالم روسيا 2018 .

وجاءت مشاركة المنتخب الوطنى فى مونديال روسيا 2018 باهتة للغاية بعد غياب ما يقرب من 28 عاما، حيث خاض المنتخب 3 مباريات فى المونديال لم يحقق أى انتصار وتعرض لثلاث هزائم من منتخبات أورواجوى وروسيا والسعودية.

وكانت الخسارة من أوروجواى 1 - صفر، والثانية أمام روسيا 3 - 1، ثم السعودية 2 -1

وجاء أداء المنتخب فى كأس العالم ضعيفا جدا، واحتل الفراعنة المركز قبل الأخير فى ترتيب المنتخبات الـ32 التى شاركت بمونديال 2018.

ونجح النجم محمد صلاح فى تسجيل هدفين، الأول فى روسيا والثانى فى السعودية لينهى عقدة هدف مجدى عبد الغنى فى مونديال إيطاليا 1990.

وكانت مصر شاركت فى نسختى 1934 و1990 فى كأس العالم، وفشلت فى العبور من دور المجموعات فى المناسبتين، وسجلت 3 أهداف واستقبلت 6 فى أربع مباريات دون تحقيق أى انتصار (تعادلين وهزيمتين).

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.