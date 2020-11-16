شكرا لقرائتكم الموتوسيكل الوسيلة الأساسية في توجو قبل مواجهة منتخب مصر غدا ..فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد مدينة لومي عاصمة توجو انتشار كبير للغاية للموتوسيكل والذي يعد وسيلة المواصلات الاولي داخل المدينة و يعمل بها الكثيرين من ابناء المدينة.

توجه طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر للعاصمة التوجولية لومى ، حيث نشر صورته عبر حسابه على فيس بوك أثناء ركوبه الطائرة وعلق قائلا :"دعواتكم ان شاء الله بالفوز ونرجع ب٣ نقاط يارب" ، وأنهى طارق مصطفى،إجراءات تجديد جواز سفره، للحاق ببعثة الفراعنة في توجو بعدما تخلف عن السفر مع بعثة الفراعنة أمس الأحد إلى توجو، بعدما فوجئ طارق مصطفى بانتهاء جواز سفره، قبل إقلاع الطائرة ليتخلّف عن السفر مع الفريق وينجح في الساعات الماضية في إنهاء إجراءات تجديده،

ويلتقى منتخب مصر مع توجوغد الثلاثاء في لومي عاصمة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا ، وفاز المنتخب على توجو في الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله محمود الونش أمس بإستاد القاهرة.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى فى السادسة مساء اليوم الاثنين مرانه الوحيد على ملعب "كيغيه" الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام توجو غدا الثلاثاء، في الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وكان حسام البدرى منح اللاعبين راحة أمس الأحد من التدريبات بعد وصول بعثة الفراعنة في ساعة متأخرة بعد رحلة طيران استمرت 6 ساعات.

من ناحية أخرى، عقد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، جلسة مع طارق حامد لاعب الفراعنة لاحتواء غضبه بعد نهاية اللقاء أمام توجو فى الجولة الثالثة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية. وتحدث البدرى مع طارق حامد وأكد له أنه لا يليق بلاعب كبير مثله أن ينفعل بهذه الطريقة بعد اللقاء، موضحا أنه دفع بالثنائى محمد الننى وعمرو السولية فى البقاء بصفة أساسية لرغبته فى الهجوم والضغط وتحقيق الفوز لتصحيح أوضاع منتخب مصر فى المجموعة.

وفى المقابل، رد طارق حامد بأن عصبيته نتيجة غيرته على قميص منتخب مصر ورغبة منه فى المشاركة بصفة دائمة مع الفراعنة لكنه لا يوجد لديه أزمة مع الجهاز الفنى.