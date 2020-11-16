«طلب سيارة معقمة ويقيم في فيلا على البحر».. تفاصيل رحلة محمد صلاح العلاجية بالجونة

كشف شعبان بسطاوى، مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة، أن نجم ليفربول الإنجليزى حصل على موافقة طبية لمغادرة الفندق واستكمال العزل الطبى فى الجونة، مشيراً إلى أن اللاعب سيُجرى مسحة طبية جديدة فى أحد المستشفيات بالغردقة، للتأكد من الشفاء قبل السفر إلى إنجلترا.

وكشف مصدر مقرب من محمد صلاح، نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، أنه سافر إلى الجونة بناء على طلبه عبر سيارة مُعقمّة، وأنه سيقيم هناك فى فيلا على البحر.

وأوضح المصدر، أن محمد صلاح سيقيم فى الجونة لمدة 4 أو 5 أيام قبل عمل مسحة جديدة والكشف عن شفائه من كورونا أو عدمه، موضحا أنه فى حالة جيدة ولم تظهر أى أعراض عليه. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



وكان الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قال أنه تلقى مكالمة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، من أجل رعاية محمد صلاح، مؤكدا أن اللجنة قامت بتقييم الحالة وكان يعانى من بعض الآلام فى الجسم، ولكن حالته الصحية مستقرة، وسيجرى مسحة نهاية الأسبوع.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن اللجنة شرحت للاعب حالته الصحية، واللاعب لن يسافر إلى الخارج وفى اليوم الخامس بداية من بداية العلاجى سيجرى مسحة طبية أخرى".