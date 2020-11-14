شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. هدف عماد متعب يسجل القاتل في شباك منتخب الجزائر بتصفيات المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 14 نوفمبر 2009 تمكن المنتخب المصرى من تقديم واحدة من أروع مبارياته على مدار التاريخ عندما فاز على نظيره الجزائرى بهدفين دون رد فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 ليعلن وصوله لمباراة فاصلة مع محاربى الصحراء لحجز تذكرة التأهل للمونديال التى فقدها فى النهاية بهدف عنتر يحيى.

فبينما كان عشرات الآلاف من المشجعين المصريين يستعدون لمغادرة استاد القاهرة حُزنًا على ضياع فرصة التأهل إلى مونديال 2010، كان مهاجم المنتخب عماد متعب يتراجع خطوتين، ويرتقى، ليسجل برأسه هدفًا لن ينساه التاريخ.

وصف هدف عماد متعب بأنه قنبلة تم إلقاؤها فى الجزائر فسقط العديد من الأبرياء قتلى جراء نوبات القلب التى داهمتهم فى اللحظات القاتلة وعلى الطرف الآخر طار المصريون من الفرحة حالمين بالمعجزة.

قاد متعب منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هى: "2006-2008-2010".

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وأقيمت قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم كلا من الجابون وليبيا وأنجولا.