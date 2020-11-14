تشكيل المنتخب المتوقع لتوجو.. البدري يستقر على بديل صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بشكل كبير على تشكيل الفراعنة المتوقع لمباراة توجو بالتصفيات الأفريقية.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة مساء اليوم السبت مباراة منتخب مصر وتوجو ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن البدري استقر بشكل كبير على الدفع باللاعب الشاب أحمد فتوح في مركز المدافع الأيسر، بجانب مصطفى محمد مهاجماً، بجانب محمود حمدي "الونش" في مركز قلب الدفاع.

ويتجه البدري لإشراك أحمد سيد "زيزو" في مركز الجناح الأيمن ليشغل مركز محمد صلاح في تشكيل الفراعنة بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء تشكيل المنتخب المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – محمد النني.

ثلاثي قبل المهاجم: محمود حسن "تريزيجيه" – عبدالله السعيد – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى محمد.