الارشيف / اخبار الرياضه

هادي خشبة: غياب محمد صلاح سيؤثر على المنتخب.. وهذا اللاعب هو الأنسب لتعويضه

0 نشر
هشام أبو حديد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هادي خشبة: غياب محمد صلاح سيؤثر على المنتخب.. وهذا اللاعب هو الأنسب لتعويضه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث هادي خشبة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، على تعرض محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف ليفوبول الإنجليزي، للإصابة بفيروس .

وقال هادي خشبة في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «محمد صلاح يؤثر على منتخبنا ولكن البدائل قادرين على تعويضه».

وتابع: «منتخب مصر يضم عدد كبير من اللاعبين المميزين والقادرين على تعويض غياب محمد صلاح».

وأتم: «زيزو لاعب نادي الزمالك هو الأنسب في الوقت الجاري من أجل تعويض غياب محمد صلاح».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    110,095

  • تعافي

    100,760

  • وفيات

    6,417

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا