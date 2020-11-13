شكرا لقرائتكم المقاولون يخاطب السفارة المصرية فى جيبوتى لجمع المعلومات عن أرتا سولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب مسئولو المقاولون العرب السفارة المصرية فى جيبوتى لجمع المعلومات عن فريق أرتا سولار، بطل جيبوتى، والذى من المقرر أن يواجه ذئاب الجبل يوم 29 نوفمبر الجارى فى إطار منافسات دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى يعود إليها المقاولون بعد غياب استمر لمدة 15 عاماً منذ المشاركة الأخيرة فى بطولات الكاف عام 2005، وذلك بعد موسم مميز خاضه المقاولون بقيادة عماد النحاس ليحتلوا المركز الرابع فى المسابقة.

وأجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرعة الدور التمهيدي للنسخة المقبلة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية فى مقر الاتحاد بالقاهرة، بدون حضور أى ممثل للأندية أو وسائل الإعلام وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث أقيمت القرعة لأول مرة عن طريق الفيديو بحضور كل أعضاء اللجنة المنظمة لبطولات الأندية، وبشكل مغلق دون حضور أي ممثل للأندية، حيث تنطلق المرحلة التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بالدور التمهيدي الأول في نوفمبر الجاري.

ويلعب بيراميدز في دور الـ32 وصيف النسخة الماضية من البطولة ضد الفائز من الاتحاد الليبي وهورسيد الصومالي، على أن تقام مباراة الإياب لبيراميدز في القاهرة.

أما المقاولون العرب سيكون الفريق المصرى الوحيد الذى يبدأ البطولة الأفريقية من الدور التمهيدي، وسيواجه سولار بطل جيبوتي خارج أرضه أولا، قبل أن تقام مباراة العودة في مصر، وفي حالة نجاح المقاولون في تخطي الدور التمهيدي، فأنه سينتظره مواجهة نارية أمام النجم الساحلي التونسي، على أن تقام مباراة الإياب لدور الـ32 في تونس بملعب النجم الساحلي.