شكرا لقرائتكم كريم العراقي إمام وخطيب صلاة الجمعة للاعبي المنتخب الأولمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة شوقي اريب علي أداء صلاة الجمعة في قاعة مخصصة بفندق الاقامة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الطبية وقام اللاعب كريم العراقي الظهير الايسر لنادي المصري بالقاء خطبة الجمعة .

ومن المقرر، أن يبدأ المنتخب الأولمبي اليوم مرحلة الاستعداد لمواجهة الفريق البرازيل، والمحدد لها التاسعة مساء الثلاثاء القادم في ختام معسكره المغلق، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو.

وكان الدكتور احمد عبدالله عضو اللجنه الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، والمشرف علي المنتخب، قد حرص علي النزول إلى غرفة خلع ملابس الفريق بعد لقاء كوريا الجنوبية الودي، للتأكيد على المظهر الجيد الذي ظهر به الفريق، وأن المنتخب الأولمبي كان الأقرب للفوز لولا الفرص التي ضاعت بسهولة، وهو امر جيد في مثل تلك التجارب الودية للاستفاده منها في اللقاءات الرسمية وتفادي الاخطاء.

ومن المقرر، أن يبدأ مران اليوم في بتروسبورت بمحاضرة سريعة، تحدد المطلوب من اللاعبين خلال المرحلة التي تسبق لقاء منتخب البرازيل الذي يمثل مدرسة كروية مختلفة، حيث يجمع بين السرعة والمهارات الفنية العالية.