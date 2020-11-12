شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب هوفنهايم بالارتباك قبل عودة منافسات البوندسليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجع نادي هوفنهايم الألماني، عما أعلنه في البداية بشأن وجود العديد من الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن صفوف الفريق، وأعلن في وقت متأخر أمس الأربعاء أن كيفين فوجت فقط هو اللاعب الوحيد المصاب بعد أن جاءت نتيجة الفحص الخاصة به إيجابية. وتم وضع كافة أعضاء الفريق قيد الحجر الصحي حتى إشعار آخر.

وكانت الاختبارات التي أجريت صباح أمس للاعب خط الوسط سيبستيان رودي والمهاجم إسحاق بلفوضيل وأحد أعضاء الجهاز الفني، جاءت إيجابية، وفي وقت لاحق، أعلن الفريق أن السلسلة الجديدة من الاختبارات التي خضعوا لها جاءت سلبية.

وتم إجراء فحص لفوجت، وجاءت النتيجة غير حاسمة، وكان لابد من تكرار الاختبار. وقال النادي في تغريدة: "تكرار الفحص الذي خضع له فوجت، والذي كان من الصعب تقييمه بشكل نهائي في اليوم السابق، أكد الآن إيجابية عينة للاعب خط الدفاع".