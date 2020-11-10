شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يعرض استضافة الأهلى والزمالك فى نهائى القرن لنبذ التعصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء وحيد المتحدث الرسـمي للنادي الإسماعيلي، أن لجنة التعاقدات تسير بشكل جيد في ملف الصفقات الجديدة، ولن يتم الإعلان عن أي صفقة جديدة إلا بعد التوقيع الرسمي، وقال وحيد في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أطلقنا مبادرة باستضافة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك، من أجل نبذ التعصب أيضًا".

وأضاف: "طرحنا مبادرة لاستضافة مجلس إدارة الأهلي لزيارة الإسماعيلية من أجل إزالة الاحتقان تمامًا، والعلاقة جيدة بين محمود الخطيب وإبراهيم عثمان".

وواصل: "انتهي وقت إقامة مباريات الأهلي في برج العرب، نتمنى إقامة المباريات في الموسم الجديد على ستاد الأهلي بالسلام وستاد الإسماعيلي، نتمنى إنتهاء كافة الأزمات وبدء موسم جديد بشكل جيد يسود فيه الروح الرياضية".

وحول إمكانية وجود تعاون مع الأهلي لضم صفقات جديدة، قال علاء وحيد: "لجنة التعاقدات هي من تحدد اللاعبين والصفقات، ولكن العلاقات جيدة مع النادي الأهلي، واطمئن جمهور الإسماعيلي بأن التعاقدات الجديدة مبشرة، ومن الصعب نعلن عن أي صفقة جديدة إلا بعد التوقيع النهائي".

وواصل: "جمهور الإسماعيلي ليس راضيًا بشكل كبير حتى الآن عن الصفقات، ولكن نسعى لضم لاعبين جدد، وهناك لجنة متخصصة في التعاقدات الجديدة، سنتعاقد مع الأفضل ولن نبحث عن الشو، نطالب الجمهور بالصبر في الفترة الحالية".

وأكمل: "نتمنى صناعة الفريق الأمثل، لجنة التعاقدات ترى أن النادي في حاجة لضم لاعبين من الأهلي وبيراميدز، وهناك اتصالات مستمرة، وأتمنى الإعلان قريبا بعد الوصول لاتفاقات نهائية".