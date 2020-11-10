شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يقرر تعيين سيد حزين مديرا للشباب والرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، تعيين دكتور سيد حزين مديراً لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، خلفاً لدكتور أشرف البجرمي الذي تم تعينه وكيل وزارة رئيس الادارة المركزية للمنشأت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة ، على أن يتم تفعيل قرار وزير الشباب والرياضة ابتداءاً من غداً الأربعاء .

وكان وزير الشباب والرياضة قد أطلق مبادرة لنبذ التعصب الكروى بين الجماهير المصرية تحت شعار "لا للتعصب نعم للروح الرياضية" بهدف حث الجماهير على تشجيع فرقهم دون أى نوع من أنواع التعصب، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضى الشريف كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم.

وقدم وزير الرياضة الدعوة إلى الجميع بالابتعاد عن التعصب الكروى، وتركيز الجماهير فى تشجيع ومؤازرة فرقهم دون مزايدة على الفرق الأخرى لا سيما مع قرب إقامة المباراة القارية المرتقبة بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك ضمن نهائى دورى أبطال أفريقيا فى محفل أفريقى ستستضيفه مصر يوم 27 نوفمبر الجارى.

وطالب الوزير من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى من مشجعى الأهلى والزمالك بالتحلى بالروح الرياضية، وعدم التجاوز فى حق الغير، وخلق حالة من الدعم للفريقين فى إطار من التشجيع المثالى؛ لنضرب نموذجاً يحتذى به أمام مختلف الدول التى تحرص على متابعة أجواء ختام البطولة الأكبر على مستوى القارة الأفريقية فى كرة القدم.