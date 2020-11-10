شكرا لقرائتكم تأشيرة موسيمانى تمنح شادى رضوان ومحمد فخرى عقدا مع البنك الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق النادي الأهلي على إعارة ثنائي الفريق شادي رضوان ومحمد فخري لفريق البنك الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية لمدة موسماً على سبيل الإعارة وذلك بعد المفاوضات التى قادها محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي والحالي لفريق البنك الأهلي الصاعد حديثاً للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه ، وتأتي موافقة الأهلي بعدما رحّب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، برحيل شادى رضوان ومحمد فخري للبنك الأهلي خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة لمدة موسم لاكتساب خبرات قد يحتاج إليها الأحمر مُستقبلاً.

من ناحية أخرى ،تلقى الأنجولى جيرالدو لاعب الأهلى عرضاً من نادى سموحة لاستعارته لمدة موسم تبدأ منذ فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويأتى العرض السكندرى للجناح الأنجولى بعدما بات رحيله عن صفوف القلعة الحمراء أمراً نهائياً وسيتم الاستغناء عنه فى غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل قيد المغربى بدر بانون بدلاً منه فى قائمة الموسم الجديد.

وينضم عرض سموحة لعدة عروضا تلقاها الجناح الأنجولى خلال الفترة الماضية منها عروضاً محلية وأخرى من أفريقيا وتحديداً من أول أغسطس الأنجولي بجانب عروض من البرازيل التى كان يلعب فيها جيرالدو قبل تجربته مع أول أغسطس الأنجولي الذي إنتقل منه اللاعب للأهلي الصيف الماضي.

من ناحية أخرى نفى مسئولو النادى الأهلى ما ذكره فرج عامر رئيس نادى سموحة بتلقى القلعة الحمراء عرضاً من النادى السكندرى لضم المغربى بدر بانون مدافع فريق الرجاء خلال فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة، وأكد مسئولو الأهلى أن ما ذكره رئيس سموحة غير صحيح على الإطلاق.

وكان المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة قد أعلن تقدم ناديه بطلب رسمى إلى الأهلى من أجل استعارة بدر بانون مدافع الرجاء المغربى المقرر انضمامه إلى الأهلى خلال الفترة المقبلة وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر، "سموحة يطلب من الأهلى رسمياً إعارة بدر بانون من بداية الدورى إلى فبراير وذلك فى حال إغلاق القيد فى 18 نوفمبر".

وقال مصدر فى الأهلى إن النادى لم يُعلن حتى الآن عن ضم المدافع المغربى بشكل رسمى، فكيف يتم التفكير فى إعارته، موضحاً أن بدر بانون اقترب كثيراً من الأهلى وقد يتم الإعلان عن الصفقة فى غضون أيام، لكن ليس صحيحاً أن سموحة طلب ضمّه على سبيل الإعارة وليس منطقياً أن يفكر الأهلى فى إعارته لأن النادى بحاجة لجهوده.