شكرا لقرائتكم أحمد فتحى: المقابل المالي برئ من انتقالي لنادي بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد فتحى لاعب بيراميدز الجديد، إنه لم يفضل عرض بيراميدز على عرض الأهلي بسبب ضخامة المقابل المادي، موضحا ان العرضان قريبان من بعضهما الا انه فضل خوض تجربة جديدة، وأضاف فتحي ردًا علي سؤال اليوم السابع في المؤتمر الصحفي، انه لا ينظر للمادة فى اختياراته، راويًا واقعة حدثت من قبل مع مارتن يول المدير الفني السابق للأهلي: "مارتن يول قال لي انني احب كرة القدم أكثر من المادة، وحينما ينتهى هذا الشغف ستبتعد عن الملاعب، ولا يمكن ان اتخذ قرار مصيرى في حياتي وفقا للمادة فقط". كما قال أحمد فتحي ، انه حصل علي وعد من إدارة بيراميدز بحضور نهائي دورى ابطال افريقيا لمشاهدته من ملعب المباراة، والاحتفال مع الأهلي بتحقيق اللقب وحمل الكأس "رخامة كده" علي حد قوله وأكد أحمد فتحي لاعب بيراميدز الجديد، إنه حزين للغاية لغيابه عن مباراة الأهلي فى نهائي دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام ضد الزمالك يوم 27 من الشهر الجارى، وأضاف فتحى فى المؤتمر الصحفي: "بطولة دورى ابطال افريقيا غاليا علي جدًا واتمني تتويج الاهلي بالبطولة خاصة واننى شاركت فيها" بينما أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، إنه فخور بالتعاقد مع أحمد فتحى لافتا الي إن هذه الصفقة ستضاف في سجله نظرًا لتاريخ اللاعب الحافل بالبطولات والألقاب، وأضاف بسيوني خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "وجهت صعوبة في التفاوض مع أحمد فتحي خاصة وإنه مرتبط بمشاعر كبيرة مع النادي الأهلي الذى شارك معه طوال 12 سنة، وانتقاله لبيراميدز بمثابة حدث تاريخى، وعقده ممتد معنا لمدة 3 سنوات ولو كنا نستطيع التوقيع معه لمدة 5 سنوات فلن نتردد". فيما أعرب ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدزعن سعادته البالغة بانضمام أحمد فتحى لصفوف فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الحالية، وقال عيد فى المؤتمر الصحفى: "انضمام أحمد فتحي لأسرة بيراميدز يمثل لنا الكثر، ونعلم تاريخه واخلاقه وامكانياته التى ستضيف لنا الكثير خلال المرحلة المقبلة". وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفى لنادى بيراميدز، لتقديم صفقة أحمد فتحى الذى وقع على عقود انتقاله لصفوف الفريق السماوى لمدة 3 سنوات مقبلة، بداية من الموسم الجديد، عقب انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء وفضل اللاعب خوض تجربة جديدة وعدم التجديد للأهلى بعد مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات بقاعة مؤتمرات ستاد الدفاع الجوي بحضور ممدوح عيد وهاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، والجوكر أحمد فتحى المنضم حديثا للنادي.

وصل أحمد فتحى لاعب بيراميدز الجديد، ستاد الدفاع الجوى لحضور مؤتمر تقديمه، لوسائل الإعلام بعد أن وقع على عقود انتقاله لصفوف الفريق السماوى لمدة 3 سنوات مقبلة، بداية من الموسم الجديد، قى مؤتمر صحفى مساء اليوم، الاثنين، عقب انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء وفضل اللاعب خوض تجربة جديدة وعدم التجديد للأهلى بعد مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات.

يقام المؤتمر الصحفي، بقاعة مؤتمرات ستاد الدفاع الجوي بحضور ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز وهاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، والجوكر أحمد فتحى المنضم حديثا للنادي.

وأعلن بيراميدز في وقت سابق عن التعاقد مع أحمد فتحي مدافع منتخب مصر الوطني، صاحب البطولات والألقاب العديدة في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

الجوكر كما تلقبه الجماهير، بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يحترف فى شيفيلد يونايتد، ليعود إلى مصر عبر بوابات النادى الأهلى.

وانضم فتحى للمنتخب الوطنى الأول وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، وشارك مع المنتخب المصرى للشباب فى كأس العالم للشباب عام 2003 فى الإمارات، وساهم فى صعود المنتخب الوطنى إلى دور الـ16.

الهدف الأبرز فى مسيرة أحمد فتحى مع الأهلى الذى سجله موسم 2008 - 2009 فى شباك طلائع الجيش فى المباراة الأخيرة للموسم عندما كان الفريق الأحمر متعادلا بهدف، الأمر الذى يعنى خسارة لقب الدورى لصالح النادى الإسماعيلى، وفجأة يظهر رجل المواقف الصعبة ويسجل هدفاً ولا أروع فى اللحظات الأخيرة من اللقاء الذى انتهى بفوز الأهلى 3/1، ليصعد لمواجهة الإسماعيلى فى مباراة فاصلة ليتوج الأحمر بطلا للدورى بفضل قذيفة الجوكر.