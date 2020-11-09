شكرا لقرائتكم أحمد سالم صافى يوقع على عقود انتقاله إلى أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع أحمد سالم صافى لاعب حرس الحدود ووادى دجلة والمصرى وبتروجيت وطنطا السابق، على عقود انضمامه إلى نادى أسوان خلال الميركاتو الجارى، ومن المقرر أن يعلن أسوان عن الصفقة خلال ساعات، يأتى ذلك فى نفس الوقت الذى دخل فيه نادى أسوان فى مفاوضات جادة مع عصام الغندور لاعب الانتاج الحربى لضمه إلى صفوف أبناء الجنوب.

وكان مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، قد كشف عن تعاقد النادى مع أحمد أيمن ظهير أيمن فريق النجوم لمدة موسم على سبيل الإعارة وأكد أمين فى تصريحات خاصة، أن اللاعب يجيد اللعب فى مركزى الظهير الأيمن والأيسر، مضيفاً أنه تم أيضاً إتمام التعاقد مع إسلام سرى ظهير أيمن الطلائع ، وواصل أمين: نبحث عن تدعيم عدة مراكز أخرى أبرزها مركز الهجوم ووسط الملعب وخط الظهر.