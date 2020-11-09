رسميا.. برشلونة يعلن غياب أنسو فاتي 4 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - برشلونة- (د ب أ):

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين أن مهاجمه الصاعد انسو فاتي سيغيب لنحو أربعة أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة في الركبة.

وأوضح برشلونة أن فاتي البالغ من العمر 18 عاما لن يعود إلى الملاعب قبل حلول آذار/مارس 2021.

وتعرض فاتي للإصابة خلال الشوط الأول من الفوز الساحق للنادي الكاتالوني على ريال بيتيس 5 /2 يوم السبت الماضي.

وسجل فاتي هدفا لمنتخب إسبانيا خلال أربع مباريات دولية بعد أن نال مشاركته الأولى مع الماتادور في سبتمبر الماضي، كما سجل خمسة أهداف خلال عشر مباريات خاضها مع برشلونة هذا الموسم.