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شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير أرضية ملعب اليد بالمركز الأولمبي استعداداً لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مسئولي المركز الأولمبي لتدريب المنتخبات والفرق القومية بالمعادي ، بتغير أرضية ملعب كرة اليد داخل المركز، وفقاً لشروط الاتحاد الدولي بأن تكون الأرضية بنفس مواصفات أرضية الملاعب التي تسضيفها مباريات كأس العالم بمصر في شهر يناير المقبل ، حيث يستضيف ملعب كرة اليد بالمركز الأولمبي ، تدريبات المنتخبات المشاركة في بطولة العالم.
أعلن الموقع الرسمى لبطولة كأس العالم لكرة اليد التى ستسضيفها مصر 2021 فى يناير القادم مواعيد مباريات الدور الأول للمجموعات الثمانية التى ستقام على 4 صالات مختلفة أكتوبر وبرج العرب واستاد القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تخوض مصر أول لقاء مع المتأهل من أمريكا الجنوبية يوم 13 يناير ثم التشيك يوم 16 وأخيرا السويد يوم 18 من نفس الشهر، وفقا لاختيار الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المدير الفنى الإسبانى جارسيا، حيث أعطى الاتحاد الدولى فى هذه النسخة الحرية للبلد المستضيف اختيار ترتيب المباريات التى ستخوضها فى الدور الأول .
وجاءت مباريات الدور الأول للمجموعات الثمانية كالتالى :
مواجهات الدور الأول
أكد مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، أن هناك استقراراً على دخول المنتخب فى معسكر مغلق خارجى فى شهر ديسمبر المقبل استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس العالم مصر 2021 التى تستضيفها مصر يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبا على 4 صالات مختلفة، وهى صالة أكتوبر العاصمة الإدارية الجديدة وبرج العرب واستاد القاهرة، ويبحث منتخب مصر عن معسكر مثالى من أجل الوقوف على الخطوط النهائية على تشكيل اللاعبين فى المونديال تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى روبيرتو جارسيا لتلاشى أى سلبيات فى المعسكرات السابقة على كافة المستويات ليكون الخطوة النهائية لفراعنة اليد ليكون احتكاك قوى.
وكشف مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، عن اختيار صالة أكتوبر لاستضافة تدريبات التجمع الأسبوعى للمنتخب الأول بعد العودة من معسكر الغردقة الذى انطلق أمس ويستمر لمدة أسبوعين تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2021 التى تستضيفها مصر يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبا على 4 صالات مختلفة، هى صالة أكتوبر واستاد القاهرة وصالة برج العرب وصالة العاصمة الإدارية الجديدة.