شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يؤكد استكمال الموسم الماضى بالقائمة القديمة بفتوى دولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام نصر رئيس اتحاد اليد أن قرار استكمال الجولتين المتبقيتين من الموسم الماضي بالقائمة القديمة تمت بفتوي من لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي وهي لجنة مستقله لها سيادتها ، وقمنا بإرسال الأمر الاتحاد الدولي لأنه أمر حساس بين فرق كبيرة ونحن كعادتنا نحرص علي الشفافية مؤكدا أنه ليس هناك علاقة لحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى بهذا الأمر رغم أنه الداعم الأول لكرة اليد المصرية ولا أحد يتدخل في قرارات الاتحاد المصري لليد .

وقال هشام نصر أنه سعيد بنجاح الجمعية العمومية لاتحاد اليد التي أقيمت أمس الأول بأحد الفنادق الكبري ، وأشار نصر إلي أن ثقة الجمعية العمومية بعد النجاح الكبير تحقق والجهد المبذول الذي بذل وساما علي صدره مؤكدا أنه سيسعى للتطوير لتبقي كرة اليد المصرية دائما علي منصات التتويج العالمية بعد برونزية الشباب في بطولة العالم وذهبية الناشئين في المونديال ..

وتشهد جولة 12 نوفمبر بدورى المحترفين لاستكمال موسم 2019/2020 لقاءات مهمة بين كل من: الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأولمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية لقاءات بين طلائع الجيش مع الأولمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردًا كحد أقصى مرافقًا لكل نادٍ فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.