ساني يسجل ثالث أهداف بايرن ميونخ في شباك دورتموند

سجل فريق بايرن الهدف الثالث في شباك نظيره بورسيا دورتموند ، في مباراة كلاسكيو ألمانيا والتي تجمع بين الفريقين على ملعب سيجنال أدونا بارك ، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الألماني.

سجل الهدف اللاعب ساني في الدقيقة 80 من عمر اللقاء .

وكان سجل ديفيد الابا قد سجل هدف بايرن الأول في الدقيقة 42 من عمر اللقاء بينما أدرك

بروسيا هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب ماركوس رويس قبل أن يسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وضم تشكيل بروسيا دورتموند لمواجهة بايرن ميونخ كل من :

في حراسة المرمى: رومان بوركي

خط الدفاع: توماس مونييه - ماتياس هوميلز - أكينجي - رافاييل

جيريرو

خط الوسط: أكسل فيتسل - توماس ديلاني - جادون سانشو - ماركو رويس - ريينا

خط الهجوم: إيرلينج هالاند .

أما تشكيل بايرن ميونخ فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بوينا سار - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: يوسوا كيميتيش - ليون جروتسكا - توماس مولر

خط الهجوم: سيرجي جنابري - كينجسلي كومان - روبرت ليفاندوفسكي

ويحتل نادي بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 15 نقطة، فيما يحتل بروسيا دورتموند المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.