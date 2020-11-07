شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يدلى بصوته فى الانتخابات البرلمانية ويعلق: "ربنا يحفظ مصر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدلى مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، صوته في انتخابات مجلس النواب، صباح اليوم السبت، وذلك في مدرسة ابن سينا بمصر الجديدة، وعقب مؤمن زكريا على الإدلاء بصوته "نازل أدلى بصوتى وربنا يحفظ مصر".



مؤمن زكريا (1)



مؤمن زكريا (2)

وفى سياق متصل، أدلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، اليوم السبت داخل لجنته بمدرسة طبرى منطقة الفيلات بجوار الجامعة الفرنسية بالشروق بمحافظة القاهرة، إحدى محافظات المرحلة الثانية للانتخابات والتى تضم 13 محافظة، وتقام على مدار يومى السبت والأحد 7و8 نوفمبر2020.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم انطلاقا من الواجب والمسئولية الوطنية، وهو الأمر الذى من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وتعزيز وإثراء الحياة النيابية والسياسية فى مصر، على النحو الذى يُسهم فى تطوير البنية التشريعية، بما يتسق مع الجهود التى تبذلها القيادة السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.

ودعا "صبحي" جموع الشعب المصرى، خاصة الشباب، للمشاركة الفاعلة فى الانتخابات البرلمانية هذا الاستحقاق الدستورى، فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر، والذى يُجَّسد نموذجًا حضاريًا للديمقراطية باختيار من يمثلهم بإرادة حرة في مجلس النواب، ويُعَّبرون عن وعيهم الكامل بأهمية أداء واجبهم الوطنى، مشيداً بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.

وتنطلق عملية التصويت بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".