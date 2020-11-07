شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون وبيرنلي يتعادلان سلبيا في «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل برايتون آند هوف ألبيون بدون أهداف مع ضيفه بيرنلي، في مباراة مملة بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أمس، في نتيجة لا تخدم الفريقين في محاولة الابتعاد عن شبح الهبوط.
وتركت هذه النتيجة برايتون في المركز 16 بست نقاط من 8 مباريات، بينما تقدم بيرنلي الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن في الدوري هذا الموسم، للمركز 19 بعد أن كان في ذيل الترتيب برصيد نقطتين من 7 مباريات. ويحل برايتون ضيفا على أستون فيلا في مباراته المقبلة يوم 21 نوفمبر، بينما يستقبل بيرنلي على ملعبه كريستال بالاس.
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