عودة موراتا وكوكي إلى صفوف منتخب إسبانيا لمواجهة هولندا وسويسرا

استدعى لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني اللاعب ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس الإيطالي ضمن قائمة الفريق التي أعلنها اليوم الجمعة استعدادًا لآخر ثلاث مباريات ودية للماتادور الإسباني في العام الحالي.
كما ضمت القائمة، التي اشتملت على 25 لاعبًا، زميلي موراتا السابقين خورخي ميروديو كوكي، وماركوس يورينتي لاعبي أتلتيكو مدريد الإسباني.
ويلتقي المنتخب الإسباني نظيره الهولندي وديًا في 11 نوفمبر الحالي ثم يحل ضيفًا على نظيره السويسري ويستضيف المنتخب الألماني في 14 و17 من الشهر الحالي على الترتيب في مباراتين متتاليتين بمجموعته في بطولة دوري أمم أوروبا.
ويتصدر المنتخب الإسباني مجموعته في البطولة بفارق نقطة واحدة أمام منتخبي أوكرانيا وألمانيا.
وسجل موراتا ستة أهداف في آخر ست مباريات خاضها مع يوفنتوس، ويعود اللاعب لقائمة المنتخب الإسباني بعدما غاب عن آخر تجمعين للفريق.
ويعود كوكي بهذا إلى قائمة الفريق فيما نال لورينتي الأستدعاء لقائمة الفريق للمرة الأولى.
ولم تشمل القائمة لاعبي خط الوسط تياجو ألكانتارا وداني سيبايوس علمًا بأن تياجو غاب عن الملاعب في الفترة الماضية بسبب الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.
وضمت القائمة، التي أعلنها إنريكي اليوم ، الأسماء الآتية :
في حراسة المرمى : ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)- كيبا أريزابالاجا (تشيلسي الإنجليزي)- أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) .
في الدفاع : سيرجي روبرتو (برشلونة)- خيسوس نافاس (إشبيلية)- سيرخيو راموس (ريال مدريد)- إيريك جارسيا (مانشستر سيتي الإنجليزي)- باو توريس (فياريال)- إينيجو مارتينيز (أتلتيك بلباو)- خوسيه جايا (فالنسيا)- سيرخيو ريجيلون (توتنهام الإنجليزي) .
في الوسط : رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي)- سيرخيو بوسكيتس (برشلونة)- فابيان رويز (نابولي الإيطالي)- سيرخيو كاناليس (ريال بيتيس)- ميكيل ميرينو (ريال سوسييداد)- كوكي وماركوس لورينتي (أتلتيكو مدريد) .
في الهجوم : أداما تراوري (وولفرهامبتون الإنجليزي)- داني أولمو (لايبزج الألماني)- فيران توريس (مانشستر سيتي الإنجليزي)- جيرارد مورينو (فياريال)- ألفارو موراتا (يوفنتوس الإيطالي)- أنسو فاتي (برشلونة)- ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) .
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