الامارات | مدرب النصر: مفهوم كرة القدم في الإمارات يجب تصحيحه

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب النصر: مفهوم كرة القدم في الإمارات يجب تصحيحه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، أهمية العمل على تصحيح مفهوم كرة القدم في الإمارات من أجل تطور كرة القدم وتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم.

وكان النصر قد نجح في تخطي عقبة عجمان وفاز بثلاثية نظيفة، أول من أمس، في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

وقاطع المدرب الكرواتي الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة، وطلب مداخلة وقال: «من فضلكم.. من فضلكم.. أتحدث كمدرب بشكل عام وليس من أجل النصر، كيف سترتقي كرة القدم في الإمارات إذا كنا نلعب كرة قدم بهذا الشكل؟ شاهدنا فريق عجمان وسعي لاعبيه الدائم إلى إضاعة الوقت، هل نخوض مباراة من أجل لعب مباراة لمدة 10 دقائق فقط وبقية المباراة نقوم بتشتيت الكرة خارج الملعب وادعاء الإصابة وإضاعة الوقت؟».

وتابع: «إذا كنا نبحث عن تطور كرة القدم في الإمارات والتي ستنعكس على المنتخب الوطني، فيجب العمل على لعب كرة القدم الحديثة، كيف سنتخطى فيتنام وماليزيا بهذا الأداء؟».

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