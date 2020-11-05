شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة مغربية: بدر بانون كارثة دفاع الرجاء ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنت صحيفة المنتخب المغربية هجوماً ضارياً على بدر بانون مدافع فريق الرجاء البيضاوي، عقب خسارة الفريق بثلاثية على يد الزمالك واقصائه من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الزمالك لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية بعد الفوز على الرجاء بنتيجة (4-1) في مجموع مباراتي نصف النهائي.

وكتبت صحيفة المنتخب المغربية تقريراً بعنوان «بانون كارثة دفاع الرجاء».

وتناول التقرير مستوى بانون في مباراة الزمالك مؤكداً أنه كان مثل الأشباح في دفاع الرجاء، على حد وصف الصحيفة.

وواصل التقرير المغربي:«بانون كان في نزهة بسبب ترحكاته البطيئة وتركه لمهاجمي الزمالك يقعلوا ما يشاءوا، واللاعب لم يكن على قدر طموح جماهير الرجاء».

وكان بانون قد أثار أزمة مع بعض الصحفيين المغاربة في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء قبل وصول بعثة الرجاء لمصر.

ووقع بانون على عقد انتقاله للأهلي بدايةً من الموسم المقبل.