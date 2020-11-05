شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ثنائيته في الرجاء.. ترتيب مصطفى محمد في قائمة هدافي دوري أبطال ‏أفريقيا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارتقى مصطفى محمد، مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك، للمركز الثاني في قائمة هدافي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، عقب تسجيل هدفين في ثلاثية الفارس الأبيض في مرمى الرجاء المغربي، بإياب الدور نصف النهائي.

وفاز الزمالك على الرجاء بثلاثية وتأهل إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال ليضرب موعداً نارياً مع غريمه التقليدي الأهلي.

واحتل مصطفى محمد المركز الثاني قائمة هدافي النسخة الجارية من دوري الأبطال برصيد 8 أهداف، وخلفه كل من جاسكون موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي برصيد 7 أهداف بنفس رصيد أشرف بن شرقي نجم الزمالك أيضاً وصاحب الأهداف السبعة.

ويعتلي الجزائري كريم عريبي، مهاجم النجم الساحلي التونسي قائمة هدافي دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 أهداف.