شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من إبراهيم سعيد للإعلام ولاعبي القطبين قبل النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمني إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، هدوء تصريحات مسؤولي القطبين قبل نهائي أفريقيًا منعًا لحدوث أزمات خاصة وأن هناك دول كثيرة ستتابع المباراة.

وقال سعيد في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «نهائي أفريقيا سيحظى بمتابعة عالمية واهتمام كبير، خاصة بعد تأهل الأهلي والزمالك إلى المباراة النهائية، وأتمنى من الإعلام عدم شحن الجماهير خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «يجب على إدارات الناديين أن يقوما بتهدئة الأمور خلال الفترة القادمة، وأنصح اللاعبين بالتعامل بشكل جيد مع بعضهما».