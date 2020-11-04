شكرا لقرائتكم خبر عن دوافع جديدة تعجل برحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «توتو سبورت» الإيطالي عن دوافع جديدة قد تدفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للرحيل عن صفوف فريه الحالي يوفنتوس خلال نهاية الموسم الجاري.

وأكد التقرير أن النجم البرتغالي يرغب في المنافسة على عدد من البطولات الأوروبية مع فريق جديد بعيدًا عن صفوف يوفنتوس الذي فاز مع مرتين بالدووري الإيطالي وفشل في تحقيق لقب «التشامبيونزليج» خلال العامين الماضين.

وأضاف التقرير أن النجم البرتغالي يرى حتى الآن أن المحطة القادمة المناسبة له هي محطة باريس سان جيرمان الذي تمكن بفضل مدربه الألماني بالوصول للقاء النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا وخسر بهدف دون رد أمام بايرن ميونيخ.