مدحت العدل: الزمالك استفاد بتأجيل مباراة الرجاء

قال السيناريست مدحت العدل ان فريق الزمالك استفاد بشكل كبير من تأجيل مباراة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. واضاف العدل في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان الزمالك استفاد من عودة اللاعبين المصابين مثل محمود علاء وشيكابالا وحازم إمام خاصة وان تواجدهم ستكون دفعة قوية للاعبين في تلك المواجهة. علاء وشيكابالا وحازم إمام خاصة وان تواجدهم ستكون دفعة قوية للاعبين في تلك المواجهة. وتمنى ان تكون المباراة النهائية بمثابة احتفالية بوصول الزمالك لمواجهة الاهلي في ستاد برج العرب

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