بث مباشر ليفربول واتلانتا جودة عالية liverpool vs atalanta.. مشاهدة مباراة الليفر واتلانتا بث مباشر بي ان سبورت

مباراة ليفربول واتلانتا حيث يحل الليفر ضيفاً على منافسه أتلانتا الإيطالي، ضمن فعاليات الجولة الثالثة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول واتلانتا اليوم في دوري الأبطال

تنطلق مباراة ليفربول واتلانتا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن فعاليات الجولة الثالثة من دوري المجموعات في بطولة

دوري أبطال أوروبا، وستنقل المباراة عبر قنوات بي ان سبورت.

يذكر أن ليفربول وأتلانتا يتواجدان في لمجموعة الرابعة بجانب ميتيلاند وأياكس الهولندي، ويتصدر ليفربول ترتيب المجموعة بست نقاط بفارق نقطتين عن الفريق اتلانتا صاحب المركز الثاني.

تشكيل ليفربول ضد اتلانتا

يدخل ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : ألكسندر أرنولد، جو جوميز، ويليامز، أندي روبيرتسون

خط الوسط : جوردان هيندرسون، فينالدوم، جيمس ميلنر

خط الهجوم : محمد صلاح، روبيرتو فيرمينيو، ساديو ماني

تشكيل أتلانتا أمام ليفربول

بينما يدخل اتلانتا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوليني.

خط الدفاع: تولوي، بالومينو، ديمسيتي، موخيكا.

خط الوسط: ديباولي، باشاليتش، فريلير.

خط الهجوم: أليخاندرو جوميز، زاباتا، مورييل.