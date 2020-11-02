شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعليمات القيد للموسم الجديد بعد قرار المد حتى 11 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم مد فترة القيد الأولى التى بدأت يوم 10 أكتوبر الماضى إلى 11 نوفمبر الجارى بدلا من 4 من نفس الشهر، بناءً على رغبة جميع الأندية التى حضرت اجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد ومندوبي أندية الدوري الممتاز، وقررت اللجنة الخماسية استمرار تعليمات القيد الخاصة فى الموسم الجارى فى الموسم المقبل 2020 -2021أيضا، نظرا لضيق الوقت وصعوبة تقبل الأندية لأى تغييرات قد يتم فرضها.

ونرصد أهم شروط وتعليمات القيد للموسم الجديد 2020 -2021:

- استمرار قائمة الـ30 لاعبا فى الموسم المقبل.

- 5 استبدالات لكل فريق على مدار الموسم، فى فترتى القيد الشتوى والصيفى، بحيث إذا استبدل أحد الفرق لاعبان قبل بداية الموسم، يصبح أمامه فرصة استبدال 3 آخرون فى فترة القيد الشتوية، وهو نفس النظام الذى كان معمول به فى الموسم الماضى.

- حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عدد 5 لاعبين يتم إعارتهم لكل نادٍ كحد أقصى فى الموسم المقبل، على أن يتم رفع اسم اللاعب المعار من القائمة مع أحقية النادى فى قيد لاعب آخر بدلاً منه، ثم إعادة قيده مع عودته لناديه مع انتهاء الإعارة بحد أقصى 5 لاعبين.

- الإبقاء على 5 لاعبين أجانب محترفين فى صفوف الأندية فى الدورى المحلي.

- اعتبار لاعب واحد من شمال افريقيا أو فلسطين أو سوريا كلاعب محلى.

- تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم بعد المقبل 2021 -2022.

- يحق لأى لاعب فسخ عقده مع ناديه فى حالة عدم الحصول على مستحقاته لمدة شهرين.