المحكمة الرياضية تبدأ اليوم أولى جلسات حسم موقف روسيا من الفعاليات الكبرى

تبدأ المحكمة الرياضية الدولية اليوم الإثنين ، أولى جلسات حسم موقف روسيا من المشاركة في الفعاليات الرياضية الكبرى ، بعد قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والصادر في ديسمبر الماضي بحرمان روسيا من المشاركة في الفعاليات الرياضية الكبرى لفترة أربع سنوات ، بسبب التلاعب في نتائج إحدى المختبرات

الخاصة بالمنشطات واختراقها للقواعد المتفق عليها.كانت روسيا قد تقدمت بطعناً على قرار الوكالة الدولية للمنشطات ، إلى المحكمة الرياضية ، ومن المقرر أن تجرى جلسات الاستماع على بداية من اليوم، وعلى مدار أربعة أيام في سويسرا مع الاستعانة ببعض الجهات عبر تقنية الفيديو للتواصل عن بُعد، وبحضور شخصيات من اللجنة الأولمبية الدولية ، واللجنة الأولمبية الروسية .كانت نائب مدير عام الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، مارجارينا باخنوتسكايا، قد شددت على أن المنظمة قررت منع روسيا من تنظيم أي منافسات وعدم التقدم بأي طلبات بشأن الترشح للاستضافة ، وكان قرار المنع قد تم اتخاذه بشكل جماعي في مدينة لوزان بسويسرا.