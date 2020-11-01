شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حكام من مطروح لأول مرة للتحكيم في بطولة الجمهورية للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على أهمية رعاية المتميزين خاصة المواهب الرياضية في كافة الالعاب الفردية والجماعية بما يعود على محافظة مطروح من تفوق رياضى وتمثيل مشرف في جميع المحافل الرياضية خاصة مع مشاركة ٤ حكام لأول مرة من مطروح في بطولة الجمهورية للكاراتيه.

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة أن 4 حكام من منطقة مطروح للكاراتية شاركوا لاول مرة في تحكيم بطولة الجمهورية للكاراتيه قطاع الإسكندريه فوق ١٨ سنه التي أقيمت يومى ٢٩ و٣٠ أكتوبر، وهم كلا من الحكم مهند أبوحمص والحكم كريم أبوحمص والحكم محمد ماهر والحكم لارا حمدي، بقيادة كلا من الكابتن محمود رجب المدرب العام والكابتن نعمه والكابتن علاء نبيل وجهودهم في تدريب وتأهيل الحكام.

وأشار مدير عام الشباب والرياضة بمطروح أن مديرية الشباب والرياضة تابعت مع منطقة مطروح للكاراتيه برئاسة عوام عبدالحكم، رئيس مجلس إدارة المنطقة خلال الفترة الماضية نجاح جهود تأهيل وتدريب واختبارات أبطال مطروح في الكاراتيه واجتهادهم حتى الوصول للتحكيم خاصة مع تميز العديد منهم وحصولهم على بطولات محلية ودولية.