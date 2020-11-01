يوفنتوس مباشر - مشاهدة مباراة يوفنتوس وسبيزيا بث مباشر يلا شوت الجديد

أعلن يوفنتوس رسمياً قائمته التي ستواجه سبيزيا مساء الأحد لحساب الدوري الإيطالي، والتي شهدت عودة كريستيانو رونالدو بعد تعافيه من فيروس كورونا.

المدرب أندريا بيرلو أكد أن رونالدو سيسافر رفقة الفريق ولكن لن يبدأ المباراة، وسيجلس احتياطياً.

شف أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذى جاءت نتيجة اختباره سلبية لفيروس كورونا، سيكون ضمن قائمة الفريق التى ستخوض لقاء سبيزيا غدا الأحد، فى إطار مباريات الدوري

الإيطالي، إلا أنه سيكون على مقاعد البدلاء.

وقال بيرلو فى المؤتمر الصحفي قبل المباراة، "سارت الأمور على ما يرام، جاءت نتيجة اختبار كريستيانو سلبية لفيروس كورونا، إنه بخير وسيسافر مع الفريق، لا أعتقد أنه سيبدأ المباراة، لكن من المهم بالفعل أن يكون معنا، سنرى كيف يشعر يوم الأحد والأسبوع المقبل".

وأضاف المدير الفنى لنادى يوفنتوس، "إنه لاعب مهم، لقد تدرب فى منزله، لكن الأمر يختلف عن التدريبات على أرض الملعب".

يذكر أن نتائج فحص المهاجم البرتغالي جاءت إيجابية يوم 13 أكتوبر الجاري أثناء معسكر منتخب البرتغال، وأكدت الاختبارات التالية إيجابية حالته بما فيها فحص أجري الثلاثاء عشية مواجهة برشلونة في دوري الأبطال.