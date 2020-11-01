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يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وسبيزيا اليوم في الدوري الايطالي

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كشف أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، أن النجم البرتغالي ، والذى جاءت نتيجة اختباره سلبية لفيروس ، سيكون ضمن قائمة الفريق التى ستخوض لقاء سبيزيا غدا الأحد، فى إطار مباريات ، إلا أنه سيكون على مقاعد البدلاء.

وقال بيرلو فى المؤتمر الصحفي قبل المباراة، "سارت الأمور على ما يرام، جاءت نتيجة اختبار كريستيانو سلبية

لفيروس كورونا، إنه بخير وسيسافر مع الفريق، لا أعتقد أنه سيبدأ المباراة، لكن من المهم بالفعل أن يكون معنا، سنرى كيف يشعر يوم الأحد والأسبوع المقبل".

 

 

وأضاف المدير الفنى لنادى يوفنتوس، "إنه لاعب مهم، لقد تدرب فى منزله، لكن الأمر يختلف عن التدريبات على أرض الملعب".

يذكر أن نتائج فحص المهاجم البرتغالي جاءت إيجابية يوم 13 أكتوبر الجاري أثناء معسكر منتخب البرتغال، وأكدت الاختبارات التالية إيجابية حالته بما فيها فحص أجري الثلاثاء عشية مواجهة في دوري الأبطال.

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