شكرا لقرائتكم علي لطفي يكشف حجم إصابته في مباراة الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الجميع داخل الفريق قاتل من أجل بلوغ هذه اللحظة والتتويج باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخ النادي.

ووجه لطفي التهنئة لزميله محمد الشناوي، بعدما نجح الفريق في الخروج بشباك نظيفة على مدى 28 مباراة هذا الموسم.

وأكد أن الفريق سيغلق صفحة الدوري سريعًا من أجل التركيز في النهائي الإفريقي، الذي يعد التحدي الأكبر للفريق هذا الموسم.

وشدد لطفي على أن الإصابة التي تعرض لها مساء اليوم، بسيطة ولن تمنعه من المشاركة في تدريبات الفريق، بعدما تعرض لكدمة في كرة مشتركة مع عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش.