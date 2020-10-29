لاعب المقاولون: طاهر سيجعل جماهير الأهلي تنسى رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يرى محمد عصام لاعب المقاولون العرب، أن زميله طاهر محمد طاهر الذي سينضم للنادي الأهلي في الموسم المقبل، سيجعل جماهير القلعة الحمراء تنسى رمضان صبحي لاعب الفريق السابق.

وانتقل رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز بعد انتهاء فترة إعارته للنادي الأهلي.

وقال محمد عصام في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 2": "الأهلي ذكي جداً لإبرامه صفقة ضم طاهر محمد طاهر، وهو إضافة قوية للنادي، وسيكون هداف الدوري خلال الموسم المقبل".

وأضاف: "لدى طاهر الامكانيات التي تجعله أفضل لاعب في مصر، وكان له بصمة ومؤثر معنا خلال الموسم الحالي، ويعلم ما الذي يفعله وهو لاعب كبير وشخصيته مناسبة للنادي الأهلي".

واختتم لاعب المقاولون تصريحاته: "لا أعلم رمضان شخصياً، ولكن إمكانيات طاهر أكبر من إمكانيات رمضان بكثير، ولن يعوض رحيل رمضان صبحي فقط بل أنه هينسي جماهير الأهلي رمضان صبحي".