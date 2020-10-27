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شكرا لقرائتكم وفاة عفت متولى حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توفى صباح اليوم عفت متولى حارس الزمالك السابق ، و مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء السابق، بعد صراع مع المرض حيث تم احتجازه في أحد المستشفيات ، منذ شهرين بعد إصابته بجلطة في المخ .
ونشر سعيد لطفى رئيس لجنة اكتشاف المواهب بالمحافظات بنادى الزمالك ، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لعفت تولى وكتب عليها : " خبر حزين ???????????? الملك و الدوام لله انتقل الى رحمة الله تعالي منذ قليل الأخ والصديق كابتن عفت متولي مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين بنادي الزمالك ولاعب الزمالك السابق "
تويتة
وعانى متولى خلال الفترة الماضية من إصابته بمرض السرطان ، و الذى انتشر بجسده حتى وصل الى العظام ، و بعد ذلك اٌصيب بجلطة في المخ سبتمبر الماضى ، و هو ما أدى الى تدهور حالته الصحية ، ليفارق دنيانا اليوم .
قررت إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور تعيين سعيد لطفى لاعب الزمالك السابق ، رئيسا للجنة اكتشاف المواهب والتي ستكون له مهام الكشف عن الناشئين الموهوبين في كافة محافظات مصر و يشغل أيضا منصب المنسق الاعلامى لقطاع الناشئين بنادى الزمالك ويقدم برامج متخصص في بطولات الناشئين ، ونجح في الكشف عن الكثير من نجوم الكرة الذيبن انضموا للقلعة البيضاء خلال السنوات الأخيرة .
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