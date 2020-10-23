كومان يعطي جريزمان أملاً في كلاسيكو الارض

يملك المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان “فرصة للعب” في كلاسيكو الإسبانية السبت ضد ريال مدريد، بحسب ما ذكر مدربه الهولندي رونالد كومان الجمعة في مؤتمر صحافي بعد ان استبعده عن المباراة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء ضد فيرينتسفاروشي المجري (5-1).

قال كومان الذي حل بدلًا من كيكي سيتيين المقال من منصبه “مثل أي لاعب، لديه حظوظ باللعب. لكن ليس جيدًا أن نناقش مركزه في كل مباراة. هناك لاعبون غيره. بالطبع هو لاعب هام، ونريد أن يكون جميع اللاعبين في أفضل مستوياتهم، لكن الأهم هو الفريق. سندفع بالأفضل كي نحقق أفضل نتيجة ممكنة”.

وكان جريزمان ناجعًا مع منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولية، فقام كومان بتبديل موقعه في مركز وسطي في الهجوم، لكنه قدم اداء متواضعًا خلال الخسارة أمام خيتافي (صفر-1) السبت الماضي.

ولم يشارك المهاجم الفرنسي ضد الفريق المجري في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويمكن لكومان أن يعتمد في الكلاسيكو الأول في التاريخ دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، على الظهير الأيسر جوردي ألبا الذي حصل على ضوء أخضر طبي الجمعة بعد تعرضه لإصابة بفخذه منذ مطلع أكتوبر.

أضاف كومان “سنقرر غدًا. اليوم كانت كل الأمور إيجابية، لكن ينبغي الأنتظار لمعرفة رد فعل جسده في تمارين اليوم. إذا لم يحصل أي رد فعل، لديه فرص كبيرة باللعب غدًا”.

وفيما نجح برشلونة بتصحيح سقوطه أمام خيتافي، يبدو الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تحت ضغط أكبر بعد خسارته مباراتين محليًا وأوروبيًا، لكن كومان لا ينتظر “ريال مدريد ضعيفًا، بل على العكس”.

أضاف “لن يمنحونا المساحات التي تركوها أخيرًا. ننتظر ريال مدمجًا، لا يمنح الكثير من الثغرات. بالنسبة اليهم، من الهام معرفة ما إذا كان (المدافع سيرخيو) راموس سيلعب أم لا، لانه قلب دفاع كبير يملك شخصية على أرض الملعب، ويمكنه التأثير على المباراة”.

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