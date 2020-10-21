شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يُبدى اندهاشه من مجلس الأهلى.. ويعلق على إيقافه إعلاميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى عبد الغني، نجم الأهلي السابق، ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أنه دائما ما يكون رد فعل وليس فعل، فى كافة الأحداث التى يتعرض لها، قائلاً: "طول عمر رد فعل وليس فعل، وحينما قالوا أنني أخذت قمصان المنتخب عندما كنت باتحاد الكرة انتظرت المؤتمر الصحفي بعد كأس العالم وتحدثت".

وأكمل عبد الغنى فى تصريحات تليفزيونية: "لكن عندما رأيت شخص يهاجمني وليس له صفة، فمن العيب أن يتحدث "عيل" يقول نجم المريخ والمقاولون، وهذا ليس عيبه ولكن عيب من صمت على ما فعله".

وكشف مجدي عبد الغني، كواليس حديثه مع أحمد شوبير قبل الانتخابات التكميلية في اتحاد الكرة، معقبًا: "جلست مع أحمد شوبير قبل الانتخابات التكميلية في اتحاد الكرة وقلت له مصر كلها تهاجمني إلا أنت لأنك أكلت في بيتي عيش وملح وعارفني كويس.. لكن بعد تفكير طويل قال لي موافق لكن مفيش فايدة، الجلسة كانت في حضور أحمد مجاهد وهاني سعيد رئيس نادي جولدي".

وأبدى نجم الاهلي الأسبق، اندهاشه من عدم وجود أي رد فعل من قبل مجلس ادارة الاهلي تجاه مقدم البرنامج الذي تطاول عليه بقناة النادي "على حد وصفه"، قائلاً: "كان من المفترض ان يتم ايقاف مقدم البرامج الذي هاجمني في قناة الاهلي لان ماحدث لا يليق"، واردف: "لا اعلم كيف تجاهل رئيس الاهلي ومجلس ادراته ما قيل على مجدي عبد الغني داخل قناة النادي!".

وأشار مجدى إلى إن مصطفى يونس هاجم الخطيب وحسن حمدي مرارا وتكرارا ولم يتخذ مجلس الادارة اي موقف ضده.

وعن قرار إيقافه عن العمل الإعلامى، أكد مجدى عبد الغنى أنه كان هناك تسرع في هذا القرار: "لا أعلم متى سأظهر مرة أخرى على قناة تن، كان من المفترض أن يتم التحقيق معي أولا، لكني في النهاية منتظر موقف المسئولين في القناة"، وأكمل: "سأستمر بنفس رأيي لإني لا أنافق أحدا".

وأكد مجدي عبد الغني نجم الاهلي الأسبق، أن الاحمر قادر على اجتياز مباراة الاياب امام الوداد بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا نظرا لخبراته، مضيفًا: "مازلنا نكتشف ييتسو موسيماني في المباريات، ولن نستطيع ان نجزم على ظهور بصماته بعد مباراتين او ثلاثة.

واردف: "الاهلي قدم مباراة رائعه امام الوداد ومجدي أفشة والشناوي كانو من اهم اسباب الفوز وضغط الاهلي كان مميز ومن الواضح ان كل ماقدمه الفريق كان من تعليمات المدرب.. وحسين الشحات اذا كان سجل الانفراد الذي اطاح به لكان الاهلي فاز بأربعة اهداف".

وعن مباراة الاياب قال: "ليست سهلة ولكن الاهلي لديه الخبرات الكبيرة التي يتعامل بها في مثل هذه المواقف".

وتمنى نجم الأهلي السابق، الشفاء لاعبي الرجاء من فيروس كورونا، قائلاً: "لكن بنفس الوقت أتمنى أن لا تقام المباراة وأن يعلن الكاف فوز الزمالك".

وأكمل: "من المفترض أن يجرى الرجاء مسحة للاعبين بدلا من البقاء بحجر صحي لمدة أسبوع، مثلما حدث مع فرجاني ساسي عندما أجرى مسحة قبل السفر للمغرب ومسحة أخرى بعدما وصل وعندما كانت إيجابية قام بالفحص مرة أخرى لكي يعود لمصر".

وأتم: "إذا استمر الرجاء بالحجر الصحي لمدة أسبوع بدون تدريبات أو استعداد الفريق سيتدمر، وليس معنى إن حد خالط شخص مصاب إنه مصاب أيضًا لكن من الممكن يكون لم يتعرض للفيروس".

وتحدث مجدي عبد الغني، عن مؤمن زكريا لاعب الأهلى السابق، مؤكدًا أنه لا يستطيع التواصل معه لكثرة سفره بالخارج، قائلاً: "جمعية المحترفين لم تقدم دعم لمؤمن زكريا لان مشكلته ليست مادية، قدمنا يد المساعدة بشكل عام وعرضنا زيارته لنا في أي وقت، الباب مفتوح له".