شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يُبدى اندهاشه من مجلس الأهلى.. ويعلق على إيقافه إعلاميًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى عبد الغني، نجم الأهلي السابق، ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أنه دائما ما يكون رد فعل وليس فعل، فى كافة الأحداث التى يتعرض لها، قائلاً: "طول عمر رد فعل وليس فعل، وحينما قالوا أنني أخذت قمصان المنتخب عندما كنت باتحاد الكرة انتظرت المؤتمر الصحفي بعد كأس العالم وتحدثت".
وأكمل عبد الغنى فى تصريحات تليفزيونية: "لكن عندما رأيت شخص يهاجمني وليس له صفة، فمن العيب أن يتحدث "عيل" يقول نجم المريخ والمقاولون، وهذا ليس عيبه ولكن عيب من صمت على ما فعله".
وكشف مجدي عبد الغني، كواليس حديثه مع أحمد شوبير قبل الانتخابات التكميلية في اتحاد الكرة، معقبًا: "جلست مع أحمد شوبير قبل الانتخابات التكميلية في اتحاد الكرة وقلت له مصر كلها تهاجمني إلا أنت لأنك أكلت في بيتي عيش وملح وعارفني كويس.. لكن بعد تفكير طويل قال لي موافق لكن مفيش فايدة، الجلسة كانت في حضور أحمد مجاهد وهاني سعيد رئيس نادي جولدي".
وأبدى نجم الاهلي الأسبق، اندهاشه من عدم وجود أي رد فعل من قبل مجلس ادارة الاهلي تجاه مقدم البرنامج الذي تطاول عليه بقناة النادي "على حد وصفه"، قائلاً: "كان من المفترض ان يتم ايقاف مقدم البرامج الذي هاجمني في قناة الاهلي لان ماحدث لا يليق"، واردف: "لا اعلم كيف تجاهل رئيس الاهلي ومجلس ادراته ما قيل على مجدي عبد الغني داخل قناة النادي!".
وأشار مجدى إلى إن مصطفى يونس هاجم الخطيب وحسن حمدي مرارا وتكرارا ولم يتخذ مجلس الادارة اي موقف ضده.
وعن قرار إيقافه عن العمل الإعلامى، أكد مجدى عبد الغنى أنه كان هناك تسرع في هذا القرار: "لا أعلم متى سأظهر مرة أخرى على قناة تن، كان من المفترض أن يتم التحقيق معي أولا، لكني في النهاية منتظر موقف المسئولين في القناة"، وأكمل: "سأستمر بنفس رأيي لإني لا أنافق أحدا".
وأكد مجدي عبد الغني نجم الاهلي الأسبق، أن الاحمر قادر على اجتياز مباراة الاياب امام الوداد بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا نظرا لخبراته، مضيفًا: "مازلنا نكتشف ييتسو موسيماني في المباريات، ولن نستطيع ان نجزم على ظهور بصماته بعد مباراتين او ثلاثة.
واردف: "الاهلي قدم مباراة رائعه امام الوداد ومجدي أفشة والشناوي كانو من اهم اسباب الفوز وضغط الاهلي كان مميز ومن الواضح ان كل ماقدمه الفريق كان من تعليمات المدرب.. وحسين الشحات اذا كان سجل الانفراد الذي اطاح به لكان الاهلي فاز بأربعة اهداف".
وعن مباراة الاياب قال: "ليست سهلة ولكن الاهلي لديه الخبرات الكبيرة التي يتعامل بها في مثل هذه المواقف".
وتمنى نجم الأهلي السابق، الشفاء لاعبي الرجاء من فيروس كورونا، قائلاً: "لكن بنفس الوقت أتمنى أن لا تقام المباراة وأن يعلن الكاف فوز الزمالك".
وأكمل: "من المفترض أن يجرى الرجاء مسحة للاعبين بدلا من البقاء بحجر صحي لمدة أسبوع، مثلما حدث مع فرجاني ساسي عندما أجرى مسحة قبل السفر للمغرب ومسحة أخرى بعدما وصل وعندما كانت إيجابية قام بالفحص مرة أخرى لكي يعود لمصر".
وأتم: "إذا استمر الرجاء بالحجر الصحي لمدة أسبوع بدون تدريبات أو استعداد الفريق سيتدمر، وليس معنى إن حد خالط شخص مصاب إنه مصاب أيضًا لكن من الممكن يكون لم يتعرض للفيروس".
وتحدث مجدي عبد الغني، عن مؤمن زكريا لاعب الأهلى السابق، مؤكدًا أنه لا يستطيع التواصل معه لكثرة سفره بالخارج، قائلاً: "جمعية المحترفين لم تقدم دعم لمؤمن زكريا لان مشكلته ليست مادية، قدمنا يد المساعدة بشكل عام وعرضنا زيارته لنا في أي وقت، الباب مفتوح له".
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