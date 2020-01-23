"تركى ال الشيخ"ردًا علي بيان الأهلى : الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي شرف كبير

أعرب المستشار "تركي آل الشيخ" رئيس هيئة الترفيه السعودية،عن سعادته البالغة عقب بيان النادي الأهلى، بشأن منصب الرئاسة الشرفية والذي تم منحه اليه منذ عامين من القلعة الحمراء .

وكتب "آل الشيخ" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا :

الأخ الغالي/ محمود الخطيب و مجلس إدارته المحترم..آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي الأهلي إدارة و جمهور حبيب منذ ما يقرب من عام ونصف، و اليوم بعد بيانكم الغالي تسعدني علاقة الود والحب الصادقة التي تربطني بكم، مجتمعين علي عشق كيان الأهلي العظيم و الذي أحب خدمته بما يتوافق مع ثوابت النادي و رؤية مجلس إدارته حيث أن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي شرف كبير و لكن مسؤلية أكبر و لا مجال للوقيعة مرة آخري.

وتابع :وإلي جماهير الأهلي الوفية يسعدني الإنضمام لصفوفكم و خدمة نادينا بما يناسب تقاليد الأهلي و بما يراعي الترابط و الأخوة بين بلدين شقيقين بحجم مصر و السعودية. ادعو لي فأنا محتاج لدعائكم

كان النادي الأهلي قد أصدر بيانا رد على طلب تركي آل الشيخ بحسم "رئاسته الشرفية للنادي",أكد فيه أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة، والنادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ.